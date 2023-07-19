На Тернопільщині СБУ системно протидіє спробам російських загарбників завадити функціонуванню вітчизняних цифрових систем

З перших днів повномасштабного збройного вторгнення росіян в Україну інтенсивність ворожого натиску на український кіберпростір зросла у рази і продовжує залишатися на вкрай високому рівні.

Не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти «зраду» та розхитати українське суспільство у тилу, але кіберфахівці СБУ діють проактивно і швидко ліквідовують кібератаки ворога та нейтралізують його інформаційно-психологічні операції.

Зокрема, упродовж першого півріччя 2023 року оперативники Тернопільського управління СБУ заблокували 47 ворожих спільнот у популярних соціальних мережах, які використовувалися ворогом для проведення інформаційних диверсій, дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні, а також провокування паніки серед жителів області.

З січня поточного року кіберфахівці національної спецслужби припинили або запобігли 154 кібератакам, основними цілями яких на Тернопільщині були об’єкти логістики і транспорту, енергетичної галузі, військові об’єкти, а також інформаційні ресурси та державні реєстри.

За матеріалами УСБУ впродовж півріччя органами досудового розслідування зареєстровано 21 кримінальне провадження стосовно фактів порушення законодавства у сфері захисту інформаційного простору. Вироки щодо трьох фігурантів вже набули законної сили, решта зловмисників перебувають під слідством.

Водночас, у цій кібервійні ми не тільки відбиваємо атаки росіян, але й контратакуємо самі, здійснюючи технічне проникнення у інформаційні системи противника для збору розвідданих, важливих для бійців сил безпеки та оборони України. Рішучий контрнаступ на кіберфронті СБУ проводить передусім завдяки плідній взаємодії багатьох людей і організацій, які співпрацюють із оперативниками Служби безпеки.

Нагадуємо краянам, що допомогти національній спецслужбі діяти ще ефективніше може кожен, хто має бажання долучитися до інформаційної боротьби.

Для цього:

• поширюйте правдиву інформацію про війну у мережі,

• викривайте ворожі фейки і маніпуляції,

• надсилайте дані про ворога на наш чат-бот @stop_russian_war_bot .

Спільними зусиллями ми зміцнюємо кіберстійкість держави.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області