На Чортківщині на жінку обвалилася стіна

У реанімаційне відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала у важкому стані 53-річну жінку. Жителька Монастирищини отримала тілесні ушкодження на власному подвір’ї.

На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що потерпіла разом зі своїм чоловіком на власному подвір’ї розбирали стіну підсобного приміщення. В якийсь момент дана конструкція розвалилася та майже півтонни впало на жінку.

Остання не встигла втекти. Швидку викликала сусідка. Впродовж кількох годин медики боролися за життя потерпілої, але врятувати його не вдалося.

Даний факт слідчі відділення поліції Бучача внесли в ЄРДР згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.