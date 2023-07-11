Сергій Зюбаненко: жодне звернення не залишиться поза увагою

Зі скаргами про те, що руйнується приватний будинок на вулиці Шпитальна, 24, звернулася до тимчасового виконувача обов’язків начальника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка тернополянка Богдана Млинко.



Жінка приходила до очільника поліції на особисту зустріч і попросила перевірити законність будівництва, яке ведеться на сусідній земельній ділянці.



Аби особисто розібратися в ситуації, полковник поліції виїжджав за вказаною адресою. Він оглянув будівельний майданчик, де працювала техніка та активно велося будівництво.



У ході перевірки стало відомо, що за даним фактом у поліціянтів перебувають кримінальні провадження, відкриті відповідно до двох статей Кримінального кодексу України: ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). Тривають будівельно-технічні експертизи та проводяться слідчі дії.



Полковник поліції доручив відповідним службам провести детальне вивчення справи і з’ясувати причини, через які затягується розслідування даних кримінальних проваджень. На даний час будівельні роботи на вказаній ділянці призупинені.



За словами Сергія Зюбаненка, він і надалі буде практикувати виїзні зустрічі з громадянами.

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