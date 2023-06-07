468×60
468×60

У Тернополі перевіряють укриття

Категорія: Події, Тернопільщина

Захисні споруди у Тернополі перевіряє спеціально створена комісія. До її складу увійшли представники національної поліції, служби надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування.

Обстежити кожне укриття після загибелі людей у Києві, доручив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Ми перевіряємо чи відкриті укриття, обстежуємо самі приміщення зсередини. Після цього даємо оцінку чи можуть в тому, чи іншому укритті перебувати люди під час повітряної тривоги. Після цього свої акти передаємо органам місцевого самоврядування для контролю”, – розповідає інспектор сектору превентивної комунікації Тернопільського РУ В’ячеслав Ксьонзов.

За словами інспекторів, найкраще облаштовані укриття в дошкільних навчальних закладах, у школах та вишах.

А от укриття, які знаходяться на територіях багатоповерхівок, потрібно дооблаштовувати. Місцеві мешканці намагаються самі привести до ладу приміщення, які називають укриттями. Проте це складно.

“Наш будинок стоїть ще з 70-х років. Як засипле, то вже ніхто не відкопає. Ліпше хай з 5 поверха катапультують. Я вважаю, що має бути укриття чисте. А у нас тут взагалі. Тре лавки хоч якісь. Он сусід з коліс робив і кидав їх, аби ми мали на чому сидіти. Антисанітарія в підвалах і блохи скачуть”, – розповідає мешканка з вулиці Данила Галицького.

Люди кажуть, що у перші дні війни ховалися. Проте сьогодні стали безпечнішими. На сигнали “тривоги”, як правило, реагують переселенці, які вже на собі відчули, що таке ракетні удари та вибухи.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *