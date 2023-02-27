Тернопільським управлінням СБУ завершено розслідування злочинів начальника штабу батальйону «днр»

Слідчі Тернопільського управління СБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Донеччини, який добровільно перейшов на бік ворога та в складі збройних формувань «днр» окупував населені пункти Херсонщини.

У ході досудового розслідування встановлено, що 47-річний мешканець Донецька у березні 2022 року вступив до лав незаконного воєнізованого формування – «113 стрілецький полк мобілізаційного резерву днр».

Зрадник обійняв «посаду» начальника штабу батальйону бойовиків, які у складі підрозділів російських окупаційних військ встановлювали та підтримували окупаційний режим на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Крім того, зловмисник особисто здійснював керівництво загарбниками під час ведення ними бойових дій проти військовослужбовців Збройних Сил України поруч із населеними пунктами Кізомис, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Білозерка та неподалік Херсону.

Досудове розслідування протиправної діяльності зрадника завершено. Зловмисник обвинувачується за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття та документування протиправної діяльності фігуранта кримінального провадження здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

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