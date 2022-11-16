Тернопільські поліцейські долучилися до участі у Всеукраїнському освітньому форумі «Нові виміри безпеки: виклики та рішення»

Забезпечення безпеки дітей під час навчання в умовах війни – нині одне із пріоритетних завдань. Про шляхи та умови реалізації цього процесу йшлося під час Всеукраїнського освітнього форуму «Нові виміри безпеки: виклики та рішення», який проходить у Тернополі.

Участь у заході взяли міністр освіти Сергій Шкарлет, голова військової адміністрації Тернопільщини Володимир Труш, міський голова Тернополя Сергій Надал, також співробітники начальних закладів з усієї України, поліцейські та рятувальники.

Заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко долучилася до форуму онлайн. Вона презентувала оновлену модель побудови безпечного освітнього середовища в Україні.

«За дорученням міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, спільно з Міністерством освіти і науки України, ми розробили і поширюємо рекомендації для освітніх управлінців. У них передбачені прості та зрозумілі рішення, які допоможуть їм створити безпечніше освітнє середовище в сучасних умовах. Серед запропонованих рішень: створення безпечного оточення та побудова безпечної інфраструктури», – розповіла Катерина Павліченко.

На Тернопільщині уже частково реалізовані безпекові заходи в освітніх закладах. У майже трьохстах навчальних установах встановлено тривожні кнопки та взято заклади під охорону. В нашій області – в одній з перших– було підписано Меморандум між освітянами та правоохоронцями про співпрацю з питань безпеки в освітньому середовищі у рамках проєкту «Вихователь безпеки».

Учасники заходу подискутували на важливі теми, пов’язані з освітніми проблемами та викликами сьогодення, обмінялися практичним досвідом.