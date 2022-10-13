Працівники Тернопільського управління СБУ завершили розслідування колабораційної діяльності жителя Луганщини

СБУ зібрала доказову базу щодо колаборанта, який допомагав загарбникам збирати «податки» на окупованій Луганщині.
Слідством встановлено, що 45-річний житель Довжанського району Луганщини у квітні 2022 року добровільно погодився на співпрацю з ворогом та очолив незаконний орган влади окупантів «старобільську об’єднану державну податкову інспекцію лнр», створену загарбниками у тимчасово окупованому Старобільську.
Досудове розслідування протиправної діяльності зрадника завершено слідчими Управління СБУ в Тернопільській області. Зловмисник обвинувачується за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом слідчі СБУ передали Тернопільській обласній прокуратурі для подальшого їх направлення до суду та розгляду по суті.
Системна робота Служби безпеки України з викриття колаборантів і зрадників триває, аби кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно був покараний за законом.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області