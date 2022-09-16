“Сьогодні, у час війни, кожен повинен працювати на своєму фронті”, – в цьому переконаний керівник осередку “АвтоЄвроСила” Ігор Красновський. Чоловік разом з братом та племінником допомагають нашим бійцям з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Починали з гуманітарки та волонтерства, допомагали переселенцям. Проте зупинилися на автомобілях.

“Ця тематика нам ближча. Ми автомобілями займаємося ще з 90 х років. Ми знаємо, де можна придбати, орієнтуємося в цінах, у нас є сервіси, які допомагають безплатно авто привести до ладу. BMW-X5 – це вже третій автомобіль, який ми передали для спецкорпусу Нацполіції Тернопільщини, а в загальному 18-й”.

Усі автівки родина закуповує та ремонтує фактично за власні кошти. Спочатку намагалися збирати гроші, але це важко та займає час. Проте є благодійники, які віддають транспорт безплатно.

“На сьогоднішній день кожен має працювати на власному фронті. Якщо наші бійці там і виконують свої функції добросовісно, значить їх забезпечує країна, волонтерський рух та народ тими необхідними речами для виконання якісної роботи. Автомобілі ми видаємо в хорошому та справному стані. А автівки, які повертаються звідти ми також ремонтуємо і повертаємо назад.

Сьогодні і бійці ЗСУ, і правоохоронці найбільше потребують пікапи на які можна поставити кулеметну установку. Підходять на фронт повнопривідні позашляховики, які допомагають швидко забирати поранених і перевозити їх у безпечні місця, а також вантажні або вантажно-пасажирські буси. За допомогу родині подякував начальник поліції краю Олександр Богомол.

“Ми вдячні за це, бо всі знають, що автомобілі сьогодні – це розхідний матеріал, який допомагає нашим бійцям виконувати поставленні завдання, допомагають спецпризначенцям, поліцейським підрозділам, які працюють на деокупованих територіях. Дякую від себе, від спецпідрозділів, і від поліції.”

Сьогодні на передовій знаходяться не лише бійця ЗСУ, але й усі спецпідрозділи поліції Тернопільщини.