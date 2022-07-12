Автомобіль від благодійного фонду отримали правоохоронці Тернопільщини

Допомога бійцям Збройних сил України та спецпідрозділам поліції особливого призначення, відпочинковий благодійний табір для дітей військовослужбовців та переселенців, закупівля амуніції, необхідної воїнам – це лише частина того, чим займаються волонтери благодійного фонду “Розвиток Тернопілля”. Війна згуртувала людей, які всіляко намагаються підтримувати наших захисників.

“Поліція – це структура, яка безпосередньо допомагає та пришвидшує нашу перемогу, тому ми намагаємося допомагати як ЗСУ, так і поліції, бо це спільна справа заради перемоги”, – розповіла представник благодійного фонду «Розвиток Тернопілля» Тетяна Мельник.

Сьогодні в зоні бойових дій знаходиться близько сотні працівників поліції Тернопілля. Це, в основному, бійці спецпідрозділів, які виконують завдання за призначенням там, де ведуться бої. Підтримати правоохоронців волонтери вирішили, подарувавши транспортний засіб – легковий автомобіль марки AUDI. За допомогу подякував представникам фонду начальник поліції Олександр Богомол.

“Ми вдячні за допомогу фонду “Розвиток Тернопілля”. Всі автомобілі, які нам передали волонтери, використовуються або на фронті, або готуються до поїздки в зону проведення бойових дій. Це і джипи, і легкові – автомобілі розвідки, евакуації та бойові. Дякую вам від себе особисто за допомогу.”