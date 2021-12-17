Поліцейські Управління поліції охорони забезпечили охорону громадського порядку під час церемонії

16 грудня у ПК “Березіль” відбулася церемонія вручення нагород телепремії «Гордість Тернопілля» 2021.

«Гордість Тернопілля» – це перша телевізійна премія області, на яку пересічні мешканці мали можливість номінувати людину, яка, на їхню думку, є гордістю Тернопілля, а потім за неї голосували.

Уся громадськість Тернопілля обирала двадцять тих особистостей, жити і працювати поруч з якими, зустрічатися з ними у просторі й часі – за честь для кожного. Бо їхні героїзм і жертовність не вимагають екстремальних обставин. Ці люди знаходять нагоду для подвигу щодня – на робочому місці, у громадській діяльності, в політиці, спорті, мистецтві тощо.

Задля забезпечення охорони публічного порядку та безпеки громадян під час святкового заходу були залучені поліцейські Управління поліції охорони в Тернопільській області. Завдяки вжитим заходам порушень громадського порядку не зафіксовано.