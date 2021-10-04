СБУ знищила схему контрабанди тютюну на мільйони збитків через Тернопільську митницю

СБУ продовжує ліквідацію масштабних контрабандних схем, які завдають мільйонних збитків державному бюджету України. Заблоковано ще один канал нелегального переправлення в Україну гуртових партій підакцизної продукції.

Встановлено, що до організації оборудки причетні високопосадовці Тернопільської митниці Державної митної служби.

Протиправна діяльність зловмисників завдала державі збитків у понад 3 млн грн.

За попередніми даними слідства, посадовці сприяли контрабандистам у незаконному переміщенні тютюнових виробів на митну територію України. Для реалізації схеми її учасники вносили до товаросупровідних документів недостовірні дані про вартість та обсяги продукції.

При цьому одержану «різницю» зловмисники виводили у тінь.

Під час обшуків у службових приміщеннях організаторів схеми правоохоронці виявили електронні носії інформації та звітну документацію із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття оборудки проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області