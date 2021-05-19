Представники конвойних підрозділів, військові Нацгвардії та працівники служби судової охорони Тернопільщини до виконання службових завдань за призначенням готові

Відпрацювання дій нарядів під час виникнення надзвичайних подій та нештатних ситуацій з охорони, конвоювання затриманих і взятих під варту осіб відпрацьовували представники конвойних підрозділів спільно з військовими Нацгвардії та служби судової охорони.

Навчання проходили в два етапи: на базі Тернопільського міськрайонного суду та на території військової частини Національної гвардії.

Організатори навчань моделювали різні ситуації, які можуть виникнути під час утримання та конвоювання осіб до судових установ.

Відпрацьовувалися дії при поломці авто під час конвоювання, при спробі втечі затриманого, а також нагадали алгоритм дій у разі нападу на конвой.

Основна мета таких навчань – виробити алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

“Ми не можемо передбачити усіх нюансів, які можуть статися під час несення служби. Проте такі спільні навчання допомагають виробити чіткість дій та відпрацювати практичні навики задля запобігання надзвичайним подіям під час конвоювання підсудних”, – розповідають організатори.

Поліцейські, нацгвардійці, судові охоронці обмінювалися досвідом та навчалися діяти злагоджено. Увесь процес відбувався в умовах, максимально наближених до реальних.

В ході навчань підрозділи продемонстрували готовність ефективно виконувати функції з конвоювання осіб та забезпечувати охорону під час судових засідань.