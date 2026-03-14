Тернопільська обласна рада проголосила 2026-й Роком: Іванни Блажкевич, українського кіно, Богдана Гаврилишина та Івана Франка

Під час п’ятого засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали рішення про проголошення 2026-го Роком Іванни Блажкевич та українок-героїнь національно-визвольної боротьби; Роком українського кіно; Роком Івана Гавдиди; Роком Богдана Гаврилишина та Роком Івана Франка.

0З метою забезпечення належного вшанування пам’яті видатної дитячої письменниці, журналістки, громадської діячки, освітянки, організаторки численних українських читалень, активної популяризаторки української мови, культури та українства Іванни Блажкевич та з нагоди відзначення 9 жовтня 2026 року 140-річчя з дня її народження, а також вшанування пам’яті усіх українок-героїнь національно-визвольної боротьби вирішили проголосити 2026 рік у Тернопільській області Роком Іванни Блажкевич та українок-героїнь національно-визвольної боротьби.

Розглянувши пропозицію депутата Тернопільської обласної ради Олега Сиротюка, з нагоди відзначення низки визначних ювілейних дат, що припадають на 2026 рік і мають загальноукраїнське та обласне значення, зокрема: 130-річчя від дня народження Степана Шагайди – актора театру і кіно, закатованого сталінським тоталітарним режимом, уродженця села Білоголови нині Тернопільського району; 110-річчя від дня народження Ярослава Геляса – актора театру і кіно, режисера, уродженця села Терпилівка нині Тернопільського району; 90-річчя від дня народження Юрія Іллєнка – кінооператора, кінорежисера та сценариста; 85-річчя від дня народження Івана Миколайчука – кіноактора, кінорежисера, сценариста; 85-річчя від дня народження Богдана Ступки – актора театру і кіно; 130 років з часу здійснення першої кінозйомки на території України, що є важливою віхою в історії становлення вітчизняного кінематографу, з метою утвердження української культурної ідентичності та історичної пам’яті, вшанування пам’яті репресованих митців українського кіно, посилення інформаційної стійкості суспільства в умовах російсько-української війни, відновлення історичної справедливості, підтримки сучасного українського кінематографа як складової культурного фронту, національно-патріотичного та естетичного виховання молоді, депутати вирішили проголосити 2026 рік у Тернопільській області Роком українського кіно.

Розглянувши пропозицію депутатів Тернопільської обласної ради Володимира Болєщука та Віталія Шафранського, з нагоди відзначення у 2026 році 60 років від дня народження видатного українського громадського діяча, депутата Тернопільської обласної ради IV скликання, заступника голови Проводу ОУН (революційної), організатора Молодіжного Конгресу Українських Націоналістів, політичного лідера і вихователя нової генерації українських патріотів, уродженця села Саранчуки Тернопільського району Тернопільської області, підступно вбитого за проукраїнську позицію 30 серпня 2003 року в місті Києві, Івана Гавдиди, та з метою належного вшанування його пам’яті і вагомого внеску у розвиток національно-патріотичного руху та формування активної громадянської позиції української молоді, популяризації його діяльності, Тернопільська обласна рада проголосила 2026 рік у Тернопільській області Роком Івана Гавдиди.

Розглянувши пропозицію депутатки Тернопільської обласної ради Ірини Шумади, з нагоди відзначення у 2026 році 100 років від дня народження видатного українського, канадського та швейцарського економіста, педагога, громадського діяча, мецената, члена Римського клубу, іноземного члена Національної академії наук України, президента Фонду Богдана Гаврилишина, співзасновника фонду «Відродження», уродженця селища Коропець Чортківського району Тернопільської області Богдана Гаврилишина та з метою належного вшанування його пам’яті і важливого внеску у розвиток науки, освіти, історії України, популяризації його діяльності, Тернопільська обласна рада вирішила проголосити 2026 рік у Тернопільській області Роком Богдана Гаврилишина.

Розглянувши пропозицію депутатки Тернопільської обласної ради Ірини Шумади, з нагоди відзначення у 2026 році 170 років від дня народження видатного українського письменника, поета, драматурга, прозаїка, літературного критика, публіциста, перекладача, науковця, громадського і політичного діяча, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, члена Товариства «Просвіта», провідника української нації Івана Франка та з метою належного вшанування його пам’яті, популяризації творчого доробку, діяльності депутати вирішили проголосити 2026 рік у Тернопільській області Роком Івана Франка.

Для виконання цих рішень Тернопільська обласна військова адміністрація спільно з Тернопільською обласною радою мають утворити організаційні комітети щодо відзначення у 2026 році цих пам’ятних дат, розробити і забезпечити реалізацію заходів з підготовки та відзначення.

Департамент освіти і науки ТОВА має організувати проведення тематичних заходів у закладах загальної середньої, фахової передвищої, вищої освіти.

Департаменту культури та туризму ТОВА забезпечить організацію та проведення тематичних виставок, інших інформаційно-просвітницьких заходів у бібліотеках, музейних, архівних установах області.

Районним, міським, селищним, сільським радам Тернопільської області рекомендовано підтримати ці рішення обласної ради і провести інформаційно-просвітницьку роботу серед громадськості.