«Незламне слово Кобзаря»: у Тернополі вшанували пам’ять Тараса Шевченка

З нагоди 212-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Тернополі відбувся пам’ятний захід «Незламне слово Кобзаря». Біля пам’ятника видатному поету, художнику, мислителю та духовному провіднику українського народу зібралися представники влади і громадськості.

Участь у заході взяли голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський, депутати, працівники виконавчого апарату та комунальних закладів обласної ради.

Священники різних конфесій звершили спільну молитву за вічний спокій душі великого Кобзаря.

Літературно-музичну імпрезу подарували присутнім народний аматорський драматичний театр-студія «Сузір’я» імені Ореста Савки; Академічний камерний хор «Бревіс» Тернопільської обласної філармонії; бандурист Дмитро Губ’як.

Поему «Кавказ» у повному обсязі прочитала мати полеглого Героя Миколи Курика – Софія. Кожне її слово відгукнулося у серцях присутніх особливою силою, болем і глибоким змістом, адже рядки, написані понад століття тому, сьогодні звучать надзвичайно актуально.

Творчість Тараса Шевченка – це не лише літературна спадщина, а й потужний духовний фундамент української державності. Його слово, в якому – правда про нашу історію, наша гідність і незламна віра у майбутнє України, й сьогодні об’єднує українців, надихає на боротьбу за свободу, утверджує прагнення справедливості і силу національного духу.