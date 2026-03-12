Сергій Надал провів чергову зустріч із тернополянами та розглянув їхні звернення

Міський голова Тернополя Сергій Надал провів черговий прийом громадян, під час якого розглянув низку звернень від жителів громади. Питання стосувалися як соціальної підтримки, так і правових та господарських аспектів життя міста.

Зокрема, до очільника міста звернулася дружина загиблого захисника щодо приватизації земельної ділянки під приватним будинком. За результатами розгляду їй надали роз’яснення про порядок подачі документів через ЦНАП. Також було розглянуто звернення учасника бойових дій – військовий отримає 15 000 гривень матеріальної допомоги на лікування. Окрім цього, мешканці порушували питання ремонту прибудинкових територій.

Нагадаємо, що записатися на особистий прийом до міського голови або його заступників тернополяни можуть за телефонами: (067) 447 29 60, (067) 447 35 99 або особисто за адресою: вул. Листопадова, 6 (І поверх, відділ звернень).