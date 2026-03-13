Тернополяни звернулися до міського голови Сергія Надала з питаннями ремонту, благоустрою та соціальної допомоги

Комунальні послуги, ремонт, благоустрій території та допомога людині з першою групою інвалідності – з такими питаннями сьогодні, 12 березня, звернулися тернополяни на прийомі до міського голови Тернополя Сергія Надала.

На прийомі громадян побували, зокрема, мешканці будинку на вулиці 15 Квітня, 31. Їхні звернення стосувалися встановлення індивідуального опалення, проведення ремонтних робіт, а також допомоги внуку мешканки цього будинку – хлопцю з інвалідністю І групи.

Також до міського голови звернувся військовослужбовець із питанням благоустрою прибудинкової території.

Частину питань вдалося вирішити безпосередньо під час прийому. Щодо інших – міський голова надав відповідні доручення керівникам структурних підрозділів для оперативного реагування.

Нагадаємо, тернополяни можуть записатися на особистий прийом до міського голови або його заступників за телефонами: 067 447 29 60, 067 447 35 99, або звернувшись за адресою вул. Листопадова, 6 (І поверх, відділ звернень).