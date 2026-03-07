У Тернопільській міській раді обговорили стратегію енергетичної стійкості

У Тернопільській міській раді відбулася фахова дискусія на тему «Практика Тернополя на шляху до NZEB», присвячена впровадженню сучасних підходів до енергоефективності будівель та розвитку відновлюваної енергетики. Захід організували за підсумками напрацювань Європейська кліматична фундація у межах проєкту «Фінансові механізми, технічна підтримка та моніторинг для підвищення енергоефективності будівель в Україні».

Під час зустрічі завідувач сектору з енергоефективності управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради Павло Севечко презентував «Стратегію енергетичної стійкості Тернополя: синергія енергоефективності будівель та відновлювальних джерел». Зокрема окреслив комплексний підхід міста до зменшення споживання енергоресурсів, підвищення автономності та поступового переходу до стандартів будівель із майже нульовим енергоспоживанням.

За його словами, у місті нині активно реалізовують дві масштабні програми: «Розвиток муніципальної інфраструктури в Україні», що передбачає глибоку термомодернізацію закладів освіти, та «Енергоефективність громадських будівель в Україні», у межах якої планують оновити заклади охорони здоров’я.

«Ще у 2014 році Світовий банк спільно з Урядом України розпочав проєкт з енергоефективності. Для впровадження нових технологій було відібрано три міста – Київ, Тернопіль та Камʼянець-Подільський. Фахівці провели енергоаудит і визначили найбільш енергозатратні об’єкти. Саме тому сьогодні ми активно модернізуємо дитячі садочки, школи та медичні заклади. Важливо, що в рамках глибокої термомодернізації у Тернополі буде оновлено 21 заклад освіти», – зауважив Павло Савечко.

У межах візиту делегація також оглянула термомодернізований заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32. У дитячому садочку впроваджено комплексні заходи термомодернізації для досягнення класу енергоефективності «С», що суттєво зменшує тепловтрати та витрати на енергоресурси.

Окрему увагу під час дискусії приділили проєкту «Енергопарк «Тернопіль»», над реалізацією якого місто нині працює.

«Ми хочемо досягнути енергетичної самодостатності, щоб бути незалежними від генерації яка знаходиться за межами міста. Мета проєкту «Енергопарк «Тернопіль»» – створити комплекс відновлюваної генерації електроенергії у форматі державно-приватного партнерства. Це дозволить підвищити енергетичну незалежність громади та гарантувати стабільне електропостачання об’єктів критичної й соціальної інфраструктури», – наголосив заступник міського голови Владислав Стемковський.

Проєкт передбачає виробництво 121 ГВт·год електроенергії на рік із можливістю її накопичення в акумулюючих ємностях для покриття пікових навантажень і підвищення надійності енергопостачання. Подати заявку на конкурс з визначення приватного партнера для реалізації проєкту «Енергопарк «Тернопіль»» можна до 18 травня 2026 року. Детальна інформація за посиланням.