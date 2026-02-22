Депутати Тернопільської міськради прийняли звернення до Кабінету міністрів України щодо компенсації різниці в тарифах на тепло

20 лютого на позачерговому засіданні 55-ї сесії міської ради депутати підтримали і прийняли звернення до Кабінету міністрів України щодо щодо критичної ситуації у сфері теплопостачання та відшкодування заборгованості з різниці в тарифах.

Рішення прийнято враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку регламенту та депутатської діяльності.

Текст звернення додається нижче.

Кабінет Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ

Тернопільської міської ради до Кабінету Міністрів України

щодо критичної ситуації у сфері теплопостачання

та відшкодування заборгованості з різниці в тарифах

Тернопільська міська рада, діючи в інтересах територіальної громади міста Тернополя, звертається до Уряду України у зв’язку з критичною ситуацією, що сĸлалася у сфері теплопостачання та має системний, загальнодержавний характер.

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради, яке забезпечує життєво необхідні послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання для населення міста, опинилося під реальною загрозою фінансового колапсу та зупинення діяльності.

Незважаючи на забезпечення рівня оплати за спожиті послуги у тарифному році (жовтень 2024 року – вересень 2025 року) на рівні 104,7%, підприємство отримало позовну заяву від ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» про стягнення 36,0 млн грн простроченого та несплаченого боргу.

Причиною цієї ситуації є державна тарифна політика, яка в умовах воєнного стану передбачає мораторій на застосування економічно обґрунтованих тарифів для населення. Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради змушене застосовувати тарифи, встановлені органом місцевого самоврядування ще у 2018 році, які на сьогодні на 53% нижчі від економічно обґрунтованого рівня.

Зазначена політика була впроваджена відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння у сфері теплопостачання та вимог Закону України № 2479-ІХ від 29 липня 2022 року. Водночас держава не забезпечила належного фінансового механізму компенсації різниці в тарифах, що перекладає фінансовий тягар на місцеві бюджети та комунальні підприємства.

Станом на 01 жовтня 2025 року заборгованість з різниці в тарифах комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради становить 646,5 млн грн. Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» кошти на її відшкодування не передбачені. Навіть спрямування до підприємства додаткових надходжень до місцевого бюджету у розмірі 4% податку на доходи фізичних осіб не дозволяє компенсувати зазначену заборгованість та не покриває фактичних витрат на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії.

У результаті підприємство втрачає фінансову стабільність, накопичує ĸредиторсьĸу заборгованість та опиняється під загрозою невиконання зобов’язань за кредитними угодами з міжнародними фінансовими установами, укладеними за участю Міністерства фінансів України. Подальше отримання судових позовів від інших кредиторів неминуче призведе до нарахування штрафних санкцій, для погашення яких у підприємства відсутні будь-які джерела.

За наявними фінансовими розрахунками, вже у травні 2026 року комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради може бути доведене до банкрутства та повного припинення діяльності, відновлення якої надалі буде фактично неможливим. Це становить пряму загрозу життєдіяльності міста Тернополя, порушує права споживачів та створює соціальну напругу в умовах воєнного стану.

Тернопільська міська рада наголошує:

державні рішення у сфері тарифної політики не можуть реалізовуватися за рахунок фінансового виснаження громад та комунальних підприємств.

У зв’язку з викладеним, Тернопільська міська рада вимагає:

Невідкладно передбачити в державному бюджеті кошти на відшкодування заборгованості з різниці в тарифах для підприємств теплопостачання. Забезпечити компенсацію заборгованості комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради в обсязі 646,5 млн грн, визначеному відповідно до чинного законодавства станом на 01.10.2025 року.

Запровадити системне та прогнозоване фінансове рішення, яке унеможливить банкрутство підприємств теплопостачання в громадах України.

Тернопільська міська рада очікує негайної реакції Уряду України та усвідомлення спільної відповідальності держави і місцевого самоврядування за енергетичну безпеку, соціальну стабільність та захист громадян.

Прийнято на пленарному засіданні п’ятдесят п’ятої сесії Тернопільської міської ради восьмого скликання 20.02.2026 року

Міський голова Сергій НАДАЛ