Міський голова Тернополя Сергій Надал передав мікроавтобус для потреб 67-ї ОМБр

Міський голова Тернополя Сергій Надал передав для потреб 67-ї окремої механізованої бригади мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. Передача відбулася відповідно до звернення військової частини щодо потреби транспортного засобу для виконання бойових завдань.

«Даний автомобіль придбано без залучення бюджетних коштів, оскільки його придбання здійснено за кошти працівників Тернопільської міської ради та небайдужих підприємців, – зазначив Сергій Надал. – Величезна вдячність, насамперед, нашим військовим за мужність, незламність та щоденний захист України. Нехай це авто вам добре служить та допомагає рятувати життя бійців. Дякую усім, хто долучився до забезпечення наших захисників транспортним засобом, також дякую Благодійному Фонду «Колеса Перемоги» за допомогу в придбанні, ремонті та доставці автомобіля».

Представник бригади, в свою чергу, наголосив, що такі мікроавтобуси є незамінними помічниками у нелегкій роботі військовослужбовців на фронті, та відзначив важливість підтримки тилу, яка напряму впливає на результативність роботи на передовій.

«Зараз на фронті є велика потреба у доставці різного роду вантажів по підрозділах, тому я дякую усім, хто долучився до придбання автомобіля, – наголосив військовий. – Вірю в те, що разом ми переможемо. Слава Україні! Героям Слава!»