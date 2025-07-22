Сергій Надал провів зустріч із делегацією Посольства Литовської Республіки в Україні

21 липня у Тернополі міський голова Сергій Надал прийняв делегацію Посольства Литовської Республіки в Україні. У складі делегації до нашого міста завітали: Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Інга Станітє-Толочкєнє, Третій секретар Посольства Литовської Республіки в Україні Даніелє Рожєнайтє та Почесний консул Литовської Республіки у Тернополі Ярослав Візняк.

Під час зустрічі сторони обговорили питання подальшої співпраці між Тернополем і литовськими містами. Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Інга Станітє-Толочкєнє проінформувала про пріоритети роботи посольства в Україні, акцентувавши увагу на вже реалізованих проєктах та плани щодо подальшої співпраці.

Міський голова Тернополя Сергій Надал, у свою чергу, розповів про співпрацю з Тауразьким районом Литовської Республіки, реалізовані спільні проекти та допомогу, яку Тернопіль вже отримав і продовжує отримувати від литовських партнерів. Окремо він подякував за організацію програм оздоровлення для дітей військовослужбовців.

Нагадаємо, під час візиту делегації до Тернополя група дітей із міста перебуває в Литві в рамках програми оздоровлення. Поїздка організована на запрошення Посольства Литовської Республіки в Україні та благодійної організації «Сильні разом».

Варто зазначити, що саме від Литовської Республіки Тернопіль отримав першу гуманітарну допомогу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Почесний консул Литовської Республіки у Тернополі Ярослав Візняк під час зустрічі також озвучив перелік допомоги, яку було передано Тернополю та області з 2022 року до сьогодні.