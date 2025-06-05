Тернопіль отримав особливу відзнаку за сталість відкритого урядування

Тернопільська міська територіальна громада здобула особливу відзнаку «За сталість відкритого урядування» у межах Третього загальнонаціонального конкурсу з відкритого урядування «Найкращі історії стійкості та взаємодії громад у часи війни». Церемонія нагородження відбулася 4 червня у Києві.

Це визнання стало результатом впровадження системи «е-Тернопіль — відкрите урядування», яка була розроблена Тернопільською міською радою для максимального залучення мешканців до участі в житті громади.

«Питання відкритості й прозорості є ключовим для Тернопільської міської ради та міського голови Сергія Надала. Кілька років тому ми почали шукати шляхи, як налагодити співпрацю з мешканцями через цифрові інструменти. Так з’явилася ідея створити «е-Тернопіль – відкрите урядування». Ключовим елементом системи стало створення «е-Тернопіль. Порталу мешканця» https://е– ternopil.gov.ua/ — інтерактивної платформи, яка надала мешканцям зручний і сучасний доступ до послуг та можливість брати участь у житті громади. Мешканці можуть подавати електронні запити та звернення, відстежувати їх статус у реальному часі, брати участь в опитуваннях і обговореннях. Це, особливо в умовах воєнного стану, дозволяє: забезпечити безпечний доступ до послуг 24/7, економити час на їх отримання та створити ефективний канал зв’язку між громадою та владою, – зазначив секретар міської ради Ігор Гірчак. – Особливістю платформи стала її інтеграція з мобільним застосунком «е-Тернопіль», яким користується понад 100 000 мешканців. Найближчим часом плануємо оцифрувати та впровадити систему електронних черг у спортивних закладах та закладах позашкільної освіти. Також у планах запровадити нові інструменти електронної демократії, зокрема інтегрувати у платформу «е-Тернопіль» громадський бюджет, а також електронні петиції».

Це визнання підкреслює високий рівень прозорості, залучення громадян і цифрової інноваційності, що стали основою сталої моделі відкритого врядування у Тернополі, навіть у складний період війни.

Національний конкурс «Найкращі історії стійкості та взаємодії громад у часи війни» був започаткований у 2022 році Асоціацією міст України (АМУ) спільно з Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи за підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Його головна мета – висвітлити та поділитися з міжнародною спільнотою яскравими історіями стійкості та співпраці українських громад під час війни, а також сприяти обміну найкращими практиками місцевого самоврядування.

Захід організовано у рамках Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки «Стійкість, відновлення та відбудова» в межах проєкту «Посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки відновлення України», що реалізується Центром експертизи багаторівневого врядування при Конгресі місцевих та регіональних