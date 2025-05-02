Тернопільська міська рада звернулася до Президента України та уряду щодо усунення соціальної несправедливості стосовно родин загиблих Захисників

2 травня на пленарному засіданні 47-ї сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали звернення до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства у справах ветеранів України щодо усунення соціальної несправедливості в частині розміру одноразової грошової допомоги родинам загиблих Захисників і Захисниць України до початку повномасштабного вторгнення.

У зверненні йдеться про те, що родини українських військових, які загинули у боротьбі за незалежність України до 24 лютого 2022 року, отримали суттєво меншу одноразову грошову допомогу порівняно з тими, хто загинув після початку повномасштабної агресії російської федерації. Депутати зазначили, що така різниця є проявом соціальної несправедливості й дискримінації, оскільки всі Герої без винятку боролися за свободу України.

Міська рада закликала внести відповідні зміни до чинного законодавства, щоб забезпечити рівні соціальні гарантії для всіх родин загиблих Захисників і Захисниць України.

Звернення підтримано відповідно до звернення громадської організації «Родини полеглих воїнів Тернополя» та висновку постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.