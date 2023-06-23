У Тернополі не розминулися бус та автобус

Сімнадцятирічна дівчина отримала травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 22 червня близько 11:10 у Тернополі. На вулиці Микулинецька зіткнулися пасажирський бус та автобус.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Mercedes Sprinter, який рухався за маршрутом “Окопи-Тернопіль”, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення автобусом, який стояв на зупинці громадського транспорту.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала неповнолітня пасажирка. Їй надали медичну допомогу без госпіталізації.

Триває перевірка.