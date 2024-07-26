Оперативники карного розшуку встановили особу чоловіка, який обікрав у Тернополі 15 водоматів

Упродовж кількох тижнів у Тернополі невідомий обікрав 15 водоматів. Сума збитків, завдана підприємцю, становить понад 10 тисяч гривень.

Ще 20 травня до Тернопільського районного управління поліції звернувся місцевий житель та повідомив, що став жертвою злодіїв. Невідомі вночі виламали дверцята п’яти водоматів, встановлених на масиві БАМ, та викрали звідти гроші.

Працівники поліції зареєстрували ще два аналогічних злочини: 23 травня зловмисники пошкодили та обікрали 7 водоматів, а 5 червня – 3.

Частину крадіжок зафіксували камери відеоспостереження. У ході досудового розслідування стало відомо, що на злочин невідомий йшов вночі. У водомати проникав шляхом віджиму дверей.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції вийшли на слід підозрюваного, встановили його місцеперебування і з’ясували, що чоловік об’єктом крадіжок обирав водомати, встановлені неподалік його помешкання. Зловмисник – раніше судимий за майнові злочини 35-річний житель обласного центру.

За словами оперативників, дана особа перебувала уже в офіційному розшуку за крадіжки автомобільних акумуляторів, вчинені на території Хмельниччини.

Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.