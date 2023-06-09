На Тернопільщині у ДТП загинув чоловік

Про перекинутий трактор та непритомного чоловіка в результаті дорожньо-транспортної пригоди на лінію “102″ повідомив житель Тернопільського району. На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група та лікарі.

Нещастя трапилося на території Конюхівського лісництва філії “Бережанське ЛМГ” ДП “Ліси України” 8 червня близько 21:20.

У ході перевірки стало відомо, що чоловік, керуючи трактором “Shifeng SF 350L”, перетягував на ланцюговому щепленні колоди дерев. В якийсь момент задні колеса сільгосптехніки почали буксувати та транспорт перекинувся. 27-річний водій від отриманих травм помер на місці події. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із частиною 2 статті 286 ККУ.

Ще одна автопригода з потерпілими трапилася в селі Літятин Тернопільського району о 23:40.

На місці ДТП працювали поліціянти. За попередньою інформацією, водій Toyota Corolla не впорався з керуванням та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі автомобілем ВАЗ 2107.

На момент аварії у ВАЗі був водій та пасажирка. Жінка звернулася за меддопомогою до лікарні.