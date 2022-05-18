Уряд змінив процедуру складання іспитів та отримання посвідчення водія у Сервісних центрах МВС

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову “Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”, – повідомляє заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області Ігор Мельник.

Нормативний акт передбачає розподіл навчання в автошколі (навчальному закладі) на два етапи:

1) теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року;

2) практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років.

Можливість видачі посвідчення водія та складання іспитів у будь-якому сервісному центрі МВС особам, у яких закінчився термін позбавлення права керування (наразі особа, яка позбавлена права керування, складає іспити та отримує посвідчення водія після позбавлення права керування в сервісному центрі за місцем реєстрації).

Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

За бажанням особи практична підготовка може здійснюватись у будь-якому закладі, незалежно від того, у якому закладі ця особа пройшла теоретичну підготовку.

Скасування внутрішнього теоретичного іспиту в закладі (автошколі). Після проходження теоретичної підготовки складатиметься виключно внутрішній практичний іспит після завершення практичної підготовки.

Можливість складання практичного іспиту в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від територіального сервісного центру МВС, де складався теоретичний іспит.

Передбачено також можливість отримання платних номерних знаків для всіх транспортних засобів, а не лише легкових автомобілів.

Спрощений порядок щодо отримання посвідчення буде дійсний на період воєнного стану та 3 місяці після його завершення.