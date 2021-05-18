На Тернопільщині восьмикласник назвався іменем ув’язненого односельчанина і повідомив про вибух у школі

Допоки екстрені служби евакуйовували учнівський та педагогічний колектив з приміщення Синявської загальноосвітньої школи, що на Збаражчині, місцеві оперативники встановили особу, котра повідомила про намір підірвати навчальний заклад. «Терористом» виявився восьмикласник цієї ж школи.

На лінію 102 зателефонував невідомий і сказав, що втік в’язниці і на даний час перебуває в сільській школі, де заклав вибухівку. Правоохоронці оперативно перевірили назване невідомим прізвище особи і з’ясувалося, що в селі Синява дійсно був такий чоловік, проте на даний час він знаходиться у місцях позбавлення волі.

З’ясувалося, телефонував у поліцію восьмикласник навчального закладу. Під час перерви підліток вирішив таким чином розважитися.

Відомості про дану подію зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.