В дорожньо-транспортній пригоді на Тернопільщині загинула людина

На автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець, неподалік Скалата, не розминулося два автомобілі. Аварія трапилася 24 березня близько 19:00.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2104, рухаючись в напрямку Тернополя, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в Volkswagen Passat.

В результаті удару кермувальник з ВАЗу, житель з Хоросткова, 1986 року народження, загинув на місці події. Водія та пасажира з іномарки з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.