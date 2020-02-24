Виїзд на смугу зустрічного руху – причина травмування чотирьох людей на Тернопільщині

Переломи, забої та інші тілесні ушкодження, в результаті яких четверо осіб потрапили до травматології й реанімації – наслідки двох дорожньо-транспортних пригод на Тернопільщині.

Двадцять першого лютого близько 12:00 на автодорозі Бучач – Чортків – Скала-Подільська, неподалік села Білобожниця, зіткнулися автомобілі Dacia Logan та Ford Transit. В результаті удару до лікарні госпіталізували двох пасажирів з бусу. В одного з потерпілих закрита черепно-мозкова травма, переломи кісток плеча та ключиці. В іншої пасажирки – струс, а також забої хребта та грудної клітки.

За попередніми даними, водій автомобіля Dacia Logan не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, врізавшись у зустрічний транспортний засіб.

Ще одну автопригоду зареєстрували правоохоронці 23 лютого в Підволочиському районі. На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка через порушення правил дорожнього руху та виїзд на зустрічну смугу не розминулися Volkswagen Golf та Opel Ascona.

З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапили обидва водії. В травматологічне відділення госпіталізували водія Volkswagen, а кермувальника іншого транспортного засобу в реанімацію.

Причини автопригод встановить слідчо-оперативна група. В усіх водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 частина 1 ККУ.