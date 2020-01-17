У двох тернополян правоохоронці виявили банку з речовиною, схожою на канабіс

Скляну банку частково заповнену невідомою речовиною рослинного походження, ззовні схожу на канабіс, вилучили правоохоронці у двох юнаків.

За словами начальника Тернопільського відділення поліції Володимира Гарасиміва, правоохоронці перевіряли село Підгороднє у ході відпрацювань по крадіжках. Зупиняли людей, схожих на підозрюваних, які, ймовірно, можуть бути причетними до викрадення цінних речей з автомобілів.

На одній із вулиць села правоохоронці побачили двох чоловіків, які поводилися дивно. Хлопці – жителі Тернополя, 1998 та 1999 років народження. При поверхневому огляді у них виявили скляну банку з речовиною, схожою на наркотики.

Невідому речовину поліцейські вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт внесли в ЄРДР відповідно до статті 309 частина 1 ККУ. Триває слідство.