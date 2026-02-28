Що робити зі старими гривнями: час є лише до 2 березня

З 2 березня 2026 року офіційно виходять з обігу купюри номіналами: 1, 2, 5 та 10 гривень. Річ у тім, що регулятор замінює їх на монети. Зауважимо, що для цих банкнот діють особливі правила обміну.

Що відомо про виведення з обігу банкнот 1, 2,5 та 10 гривень?

Використовувати ці банкноти при розрахунках можна до 2 березня, повідомив в ефірі телемарафону директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода.

Водночас, як зазначає НБУ, обмін таких купюр може здійснюватись протягом довгого часу:

на обмін у будь-якому відділенні українського банку, є час до 26 лютого 2027 року;

в уповноважених банках – до 28 лютого 2029 року.

Зверніть увагу! В НБУ такий обмін доступний безстроково.

Зауважимо, що виведення цих банкнот з обігу почалося значно раніше. 2 березня цей процес, фактично, підходить до фінішної прямої.

Із цієї дати (2 березня – 24 Канал) ці банкноти перестануть бути засобами платежу та будуть вилучені з готівкового обігу. Їх не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій,

– наголосив регулятор.

Що важливо знати про вилучення банкнот вказаних номіналів з обігу?

Наразі є перелік банків, які є уповноваженими НБУ. До нього належать: “ПУМБ”, “Приватбанк”, “Райффайзенбанк”, “Ощадбанк”.

Обміняти ви маєте змогу будь-яку суму у вказаних банкнотах. Сама процедура безоплатна, на неї не встановлена комісія.

Регулятор ухвалив рішення вивести такі банкноти з обігу, оскільки на них немає попиту. Водночас ці купюри уже вважаються зношеними.