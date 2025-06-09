Запрошуємо тернополян 13–14 червня долучитися до Всесвітнього дня донора

Запрошуємо тернополян 13 та 14 червня взяти участь у «Тижні донорства», присвяченому Всесвітньому дню донора, який відзначається 14 червня.

Захід відбудеться у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: вул. Клінічна, 8.

Цей тиждень присвячений подяці всім, хто ділився своєю кров’ю заради порятунку життя інших. Організатори – ГО «Я ДОНОР» і ДонорUA підготували для донорів особливу програму:

кава для кожного донора;

безпрограшна лотерея (13 та 14 червня);

аніматори й розваги для дітей;

конкурс дитячих малюнків «Я — донор»;

відзначення постійних донорів та волонтерів.

Час проведення: з 08:00 до 13:00 год.

Долучайтеся – ваша кров рятує життя.