Запрошуємо тернополян 13–14 червня долучитися до Всесвітнього дня донора

Запрошуємо тернополян 13 та 14 червня взяти участь у «Тижні донорства», присвяченому Всесвітньому дню донора, який відзначається 14 червня.
Захід відбудеться у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: вул. Клінічна, 8.
Цей тиждень присвячений подяці всім, хто ділився своєю кров’ю заради порятунку життя інших. Організатори – ГО «Я ДОНОР» і ДонорUA підготували для донорів особливу програму:
- кава для кожного донора;
- безпрограшна лотерея (13 та 14 червня);
- аніматори й розваги для дітей;
- конкурс дитячих малюнків «Я — донор»;
- відзначення постійних донорів та волонтерів.
Час проведення: з 08:00 до 13:00 год.
Долучайтеся – ваша кров рятує життя.