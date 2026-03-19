Сергій Надал відвідав поранених військових, які проходять лікування і реабілітацію в Тернополі

Міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав у лікарні українських військовослужбовців, які зазнали поранень під час бойових дій та наразі проходять лікування й реабілітацію у місті.

«Такі зустрічі дають можливість глибше зрозуміти потреби й виклики, з якими стикаються наші воїни під час відновлення. Вони ділилися своїми маленькими, але такими важливими перемогами, розповідали про плани та надії. Попри всі труднощі, їхній настрій залишається сильним і оптимістичним – хлопці налаштовані на одужання, адже вдома на них із нетерпінням чекають рідні», – зазначив Сергій Надал.

Міський голова висловив подяку медикам за їхню невтомну працю, турботу та високий професіоналізм, а захисникам побажав якнайшвидшого одужання, відновлення сил і якнайшвидшого повернення додому – до своїх близьких і мирного життя.