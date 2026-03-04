Комфорт, безбар’єрність і фахова допомога: в Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні запрацювали оновлені відділення

У комунальному некомерційному підприємстві «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради відбулося відкриття повністю оновленого психіатричного дитячого відділення.

В урочистостях взяли участь голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський та заступник голови обласної ради Ігор Сопель.

Священнослужителі освятили оновлене відділення та благословили його колектив.

У відділенні облаштовано 20 стаціонарних місць, палати розраховані на двох дітей, створено спеціальну кімнату для психокорекційних і сенсорних занять. З пацієнтами працює мультидисциплінарна команда – лікарі-психіатри, психологи, лікарі функціональної діагностики, нейропсихолог.

Медична допомога охоплює: стабілізацію психоемоційного стану; індивідуальну та групову психотерапію; розвиток соціальних і побутових навичок; консультаційну підтримку батьків; розвивальні заняття; підготовку дитини до повернення у звичне середовище.

З огляду на зростання потреби у спеціалізованій допомозі, у подальших планах – розширення можливостей підрозділу.

Під час візиту генеральний директор лікарні Володимир Семерез продемонстрував також роботу оновленого відділення ультразвукової та функціональної діагностики, де після ремонту встановлено сучасне обладнання, що дозволяє проводити високоточні обстеження для стаціонарних і амбулаторних пацієнтів.

Окрему увагу приділили роботі обласного Центру катамнестичного спостереження, який функціонує на базі лікарні вже кілька місяців. За цей час тут пройшли обстеження майже 500 дітей. Центр забезпечує раннє виявлення порушень розвитку, моніторинг дітей із груп ризику, контроль соматичного стану та постійний зв’язок із родинами. У разі потреби пацієнтів скеровують до профільних відділень для подальшого лікування та реабілітації.

Основні завдання Центру:

– рання діагностика порушень розвитку;

– спостереження за дітьми з групи ризику;

– моніторинг розвитку за п’ятьма ключовими сферами (моторною, когнітивною, мовною, соціально-емоційною та адаптивною);

– контроль і корекція соматичних порушень;

– інформування батьків про стан здоров’я дітей;

– забезпечення мультидисциплінарного підходу до супроводу кожної дитини.

Всі підрозділи облаштовано з дотриманням вимог безбар’єрності та інклюзивності. Оновлена інфраструктура створює безпечне й комфортне середовище як для дітей, так і для їхніх батьків.

Розвиток дитячої психіатричної допомоги – це стратегічно важливий крок для області. Своєчасна підтримка психічного здоров’я дозволяє дітям повноцінно розвиватися, навчатися та соціалізуватися, навіть попри виклики воєнного часу. Турбота про наймолодших сьогодні – це фундамент здорового та стійкого суспільства в майбутньому.