Поліцейські застерігають від шахраїв: не купуйте талони на пальне у незнайомих осіб

Зі слів потерпілого, знайомий дав йому номер телефона чоловіка, який нібито продає талони на дизельне пальне за значно нижчою ціною. Він зв’язався з продавцем, який запевнив, що надішле йому поштою картки на пальне та попросив оплатити за товар 9 тисяч гривень. Чортківчанин через термінал перекинув гроші на рахунок продавця. Проте талони не отримав і гроші йому не повернули.