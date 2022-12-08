Поліцейські застерігають: не залишайте цінні речі в автомобілях

Зі слів потерпілого, він припаркував автомобіль на одній із вулиць на масиві «Сонячний». Відійшов лише на 15 хвилин у справах та мав необережність залишити на задньому пасажирському сидінні сумку, яку викрали. Збитки потерпілий оцінив у 20 000 гривень.

Поліцейські застерігають громадян: виходячи з автомобіля навіть ненадовго, не забувайте замикати його та забирати з собою усе цінне майно. У жодному разі не залишайте в салоні на видному місці сумки, гаманці, телефони та інші речі, які можуть привернути увагу злодіїв. Намагайтеся паркуватися на стоянках з охороною.