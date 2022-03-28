За незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність

Факти незаконного обігу зброї, боєприпасів, вибухівки продовжують фіксувати на території області правоохоронці.

На одному із блокпостів патрульні поліцейські під час перевірки автомобіля Mitsubishi виявили в салоні два магазини з набоями, ймовірно, до автомата та предмет, схожий на пістолет.

Водій, мешканець одного із центральних регіонів України, дійсних дозвільних документів на зброю та боєприпаси не надав. Правоохоронці вилучили знайдене та направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання на строк від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліцейські нагадують, що за незаконне придбання, носіння і зберігання вогнепальної та холодної зброї, її застосування передбачено кримінальну відповідальність. Навіть у час війни зброю, боєприпаси, вибухівку не можна зберігати без відповідної реєстрації. У випадку виявлення заборонених предметів повідомляйте на лінію 102.