За крадіжку шоколаду або ковбаси – 8 років за ґратами

Від 5 до 15 років позбавлення волі – таке покарання відтепер чекатиме усіх, хто крастиме, грабуватиме, займатиметься розбоєм, вимаганням чи привласненням чужого майна. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство».

Відповідно до змін, такі правопорушення, як Крадіжка (ст.185 ККУ), Грабіж (186 ККУ), Розбій (187 ККУ), Вимагання (189 ККУ) та Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (191 ККУ) прирівняні до особливо тяжких злочинів, скоєних у період військового стану.

Відтепер навіть за каву, шоколад чи ковбасу загрожуватиме позбавлення волі від 5 до 8 років.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Володимир Галевич каже, що поліцейські одразу таких порушників затримуватимуть відповідно до статті 208 КПК і саджатимуть до ізоляторів тимчасового триманння до винесення вироку.

Зміни торкнулися:

– частини 4 ст. 185 (Крадіжка), покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років);

- частини 4 ст. 186 (Грабіж), покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років),

- частини 4 ст. 187 (Розбій), покарання – позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна);

- частини 4 ст. 189 (Вимагання), покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- частини 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна), покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років).