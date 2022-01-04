﻿Поліцейські Підволочиська викрили двох зловмисниць, причетних до крадіжок з помешкань

Одна із жінок викрала з будинку жителя села Токи мобільний телефон, а інша спокусилася на чужу постільну білизну та тисячу гривень.

До співробітників відділення поліції №5 селища Підволочиська надійшло повідомлення від 31-річного жителя села Токи про крадіжку мобільного телефона з його будинку. Встановивши обставини події, правоохоронці з’ясували, що до протиправного причетна 28-річна мешканка Хмельниччини.

Потерпілий напередодні запросив молоду жінку до себе додому. Вона, скориставшись моментом, викрала телефон господаря. Речовий доказ поліцейські у неї вилучили.

У вчиненні ще однією крадіжки з помешкання підволочиські поліцейські викрили 35-річну жительку Чортківського району. Жінка, гостюючи у знайомого, який проживає в одному із сіл Скалатської громади, винесла з його будинку постільну білизну та гроші.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.