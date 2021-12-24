Тернопільські правоохоронці затримали чоловіка за опір та нанесення тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання ним службових обов’язків

34-річному мешканцю Чортківського району інкримінують ч.1 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) та ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу. Окрім цього на чоловіка складено адміністративний протокол за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

23 грудня близько 21 години під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції Чортківського районного відділу поліції помітили автомобіль, який рухався пішохідною частиною площі райцентру. Поліцейські зупинили порушника. Проте він відмовився від спілкування та не захотів виходити з машини. Упродовж 20 хвилин правоохоронці вели перемовини з кермувальником, котрий перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік все ж відчинив вікно автівки та наніс три удари викруткою по руці інспектору патрульної.

Після цього поліцейські змушені були застосувати до чоловіка спеціальний засіб. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Порушник – 34-річний житель села Мазурівка Чортківського району. Минулого року його вже притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

За те, що сів за кермо напідпитку, чоловікові загрожують штрафні санкції, а за опір працівникові правоохоронного органу та умисне заподіяння йому тілесних ушкоджень Кримінальний кодекс передбачає до 5 років позбавлення волі.