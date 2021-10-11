Причини автопригод, в яких травмувалися та загинули люди, встановлюють правоохоронці Тернопільщини

Одна людина загинула та одинадцять отримали травми в результаті дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільської області впродовж 8-10 жовтня.

У п’ятницю, 8 жовтня, в Тернополі на вулиці Об’їзна не розминулися вантажівка DAF та легковий автомобіль Peugeot Partner. З тілесними ушкодженнями до лікарні звернулися водій та пасажир іномарки. Обох госпіталізували в травматологічне відділення з переломами та іншими тілесними ушкодженнями.

В ніч з 8 на 9 жовтня на лінію “102″ надійшло повідомлення від лікаря Збаразької лікарні про те, що до них бригада швидкої привезла чоловіка, який травмувався в аварії. Потерпілий - пасажир одного з авто.

За попередньою інформацією, ДТП трапилося у Збаражі. Водій автомобіля ВАЗ не переконався в безпечному маневрі і виїхав на сусідню смугу, якою рухався BMW. З забійними ранами щоки та переломом стегна в лікарню потрапив пасажир ВАЗу.

Ще одну аварію з трьома потерпілими зареєстрували працівники поліції на Зборівщині. На автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська житель Львівської області, керуючи MERCEDES-BENZ, виконуючи маневр розвороту, не надав переваги в русі AUDI, яке рухалося головною дорогою. Уникнути удару не вдалося. До лікарні за медичною допомогою з переломами звернулися водій MERCEDES та його дружина. Із струсом та підозрою на перелом ребер до медзакладу потрапив і водій з іншої іномарки.

Летально завершилася аварія для пасажирки автомобіля Opel Vectra. На дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на Кременеччині, близько 16:00 9 жовтня водій автомобіля не впорався з керуванням і як результат, автівка злетіла в кювет, де перекинулася. На момент ДТП в салоні авто перебував водій, його дружина, 1986 року народження, та однорічний син.

Жінка загинула на місці події. Дитину з забоями госпіталізували до лікарні. Водій також отримав травми, але його не госпіталізовували.

Не впоралася з керуванням, з’їхала в лісосмугу та зіткнулася з деревом і водійка автомобіля PEUGEOT. Аварія трапилася в селі Мишковичі 10 жовтня. Від госпіталізації жінка відмовилася.

Чергову автопригоду зареєстрували слідчі в ніч з 10 на 11 жовтня. Водій автомобіля Fiat Doblo виїхав на смугу зустрічного руху, а після цього виїхав на узбіччя, де зачепив металевий відбійник. Даний маневр спровокував перекидання автівки та з’їзд її в лісосмугу. На момент аварії в салоні авто перебувало четверо пасажирів. Двом довелося надавати медичну допомогу.

Автопригоди внесені в ЄРДР згідно із ст. 286 Кримінального кодексу. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.