Поліцейські розшукали афериста, який привласнив техніку тернополянина

Обмеження волі строком до трьох років загрожує 30-річному мешканцю міста, який шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном тернополянина. Тепер йому доведеться відповідати за скоєне.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя обласного центру. Заявник зазначив, що на одній із вулиць міста до нього підійшов невідомий. Він попросив зателефонувати, адже його мобільний розрядився. Чоловік погодився й передав телефон зловмиснику. Не встиг потерпілий передати майно, як незнайомець побіг в невідомому напрямку. Наздогнати афериста тернополянин не вдалося. За допомогою він звернувся до правоохоронців.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до шахрайства причетний місцевий мешканець, 1991 року народження. Викрадену техніку він здав у ломбард, а кошти витратив на власні потреби.

Працівники поліції перевіряють причетність краянина до скоєння аналогічних злочинів на території обласного центру.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.