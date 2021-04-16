Продаючи будинок, жителька Тернопільського району потрапила у шахрайську пастку

Факт шахрайства, пов’язаний з продажем будинку, задокументували співробітники відділення поліції №4 міста Збаража. Потерпіла перерахувала телефонному незнайомцю, який представився нотаріусом, п’ять тисяч гривень.

Як встановили поліцейські, заявниця на одному із сайтів розмістила оголошення про продаж будинку. Через деякий час до неї зателефонував потенційний покупець. Чоловік запевнив, що хоче придбати житло та має знайомого нотаріуса, який допоможе швидко оформити усі необхідні документи. Потерпіла погодилася.

Відтак їй зателефонував незнайомець, який представився нотаріусом. Під час розмови він попросив оплатити його послуги наперед. Сума – 5 тисяч гривень. Після того, як жінка перерахувала гроші, обидва шахраї вимкнули свої телефони.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські вживають заходи щодо розкриття злочину.

Жителів області правоохоронці застерігають від подібних афер. Не довіряйте телефонним незнайомцям, зустрічайтеся з покупцями особисто та обговорюйте усі деталі на місці. Та у жодному разі не перераховуйте гроші на невідомі номери або рахунки.