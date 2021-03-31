﻿Поліцейські затримали двох жителів області при спробі збути боєприпаси та вибуховий пристрій

Два факти незаконного обігу боєприпасів та вибухівки задокументували за минулу добу поліцейські області. У жителя Бережанщини вилучили набої, а у мешканця обласного центру – предмет, схожий на бойову гранату.

Як розповів начальник Бережанського відділу поліції Артем Колодій, під час відпрацювання оперативники встановили, що 43-річний житель одного з сіл Нараївської територіальної громади переховує набої. Боєприпаси чоловік вирішив продати.

Підшукавши покупця, збув йому понад 300 набоїв різного калібру. Даний факт зафіксували поліцейські. Чоловіка затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вилучені набої направлено на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Поліцейські встановлюють звідки у чоловіка небезпечні предмети.

Підзаробити на продажі вибухового пристрою також вирішив 42-річний тернополянин. Предмет, схожий на бойову гранату «РГД-5», та запал до неї чоловік оцінив у тисячу гривень. Факт незаконної оборудки задокументували оперативники Тернопільського районного управління поліції. Вибухівку вилучили, а тернополянина затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 263 ККУ. Триває досудове розслідування. Санкція статті, яку інкримінують чоловікам, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.