Чотири факти шахрайства, пов’язані з купівлею та продажем товарів через Інтернет, зареєстрували за минулу добу поліцейські області

Загальна сума втрат заявників становить майже 14 тисяч гривень. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочинів.

Найбільше збитків зазнала жителька Чорткова. Жінка продавала через Інтернет шубу. До неї зателефонував покупець. Обговоривши умови, останній скинув продавчині посилання, за яким вона перейшла. З’ясувалося, жінка заповнила на фішинговому сайті платіжну форму, де вказала дані своєї банківської картки і в результаті з її рахунку зняли понад 10 тисяч гривень.

У таку ж аферу потрапили мешканка Шумська та жителька Тернопільського району. Жінки теж продавали свої речі на одному із популярних сайтів оголошень та перейшли за посиланнями на фішинговий сайт. В результаті з їхніх карток викрали майже по тисяч гривень.

Ще один потерпілий, житель Тернопільського району, хотів придбати через Інтернет товар. Здійснив передоплату, натомість нічого не отримав, а продавець вимкнув свій телефон.

Відомості за усіма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ.

Аби убезпечити себе від подібних випадків, переписку з продавцем чи покупцем ведіть виключно на веб-сайті, де здійснюєте замовлення або торгуєте.

Якщо спілкуєтеся через месенджери, не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають. Під час заповнення платіжних форм у жодному уразі не вказуйте конфіденційні дані своєї банківської картки: PIN-код, термін дії картки, CVV2 або CVC2-код.

Уникайте передоплати при купівлі речей. Оплачуйте товар лише після отримання, огляду та перевірки у відділенні пошти. Не ведіться на низьку ціну товару в порівнянні з аналогами у інших продавців.