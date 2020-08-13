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У жителя Лановеччини поліцейські вилучили тротил, а в збаражчанина – гранату із запалом

Категорія: Кримінал

Відповідальність за незаконне поводження з вибуховими речовинами та боєприпасами понесуть 43-річний житель одного з сіл Лановецького району та 61-річний збаражчанин.

В ході санкціонованих обшуків у обох чоловіків поліцейські вилучили заборонені предмети. 43-річний ланівчанин у своєму помешканні зберігав дві прямокутні шашки, ззовні схожі на тротилові, та декілька набоїв, а в збаражчанина вилучено гранату із запалом.

Речові докази направлено на експертизу. Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 ККУ.

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