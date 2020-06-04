Підволочиські поліцейські розшукують двох жінок, які обікрали помешкання стареньких пенсіонерів

У вчиненні крадіжки заощаджень пенсіонерів співробітники Підволочиського відділення поліції підозрюють двох жінок ромської національності. Поліцейські розшукують зловмисниць та застерігають краян від осіб, які їздять селами, нібито скупляючи чи продаючи різний товар, а насправді шукають незамкнені оселі.

Від таких пройдисвіток 3 червня потерпіли літнє подружжя з одного із сіл Підволочиського району. В обідню пору зловмисниці винесли з їхнього будинку, двері якого були незачинені, понад 18 тисяч гривень та тисячу доларів. Господиня, яка в цей час була на вулиці, помітила непроханих гостей вже на порозі, коли вони виходили з оселі. Жінки заморочили їй голову й поспішили піти з подвір’я.

Виявивши зникнення заощаджень, потерпіла звернулася за допомогою до працівників поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розшукують зловмисниць, які зі слів очевидців, пересувалися на білому автомобілі марки «ВАЗ». У день вчинення крадіжки лиходійки роз’їжджали селом та пропонували купити людям у них помідори та буряк.

Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, не будьте байдужими, телефонуйте на лінію «102». Можливо ваш дзвінок допоможе зберегти заощадження чиїмось стареньким родичам.