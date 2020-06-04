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Підволочиські поліцейські розшукують двох жінок, які обікрали помешкання стареньких пенсіонерів

Категорія: Кримінал

kradigkaУ вчиненні крадіжки заощаджень пенсіонерів співробітники Підволочиського відділення поліції підозрюють двох жінок ромської національності. Поліцейські розшукують зловмисниць та застерігають краян від осіб, які їздять селами, нібито скупляючи чи продаючи різний товар, а насправді шукають незамкнені оселі.

Від таких пройдисвіток 3 червня потерпіли літнє подружжя з одного із сіл Підволочиського району. В обідню пору зловмисниці винесли з їхнього будинку, двері якого були незачинені, понад 18 тисяч гривень та тисячу доларів. Господиня, яка в цей час була на вулиці, помітила непроханих гостей вже на порозі, коли вони виходили з оселі.  Жінки заморочили їй голову й поспішили піти з подвір’я.

Виявивши зникнення заощаджень, потерпіла звернулася за допомогою до працівників поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські розшукують зловмисниць, які зі слів очевидців, пересувалися на білому автомобілі марки «ВАЗ».  У день вчинення крадіжки лиходійки роз’їжджали селом та пропонували купити людям у них помідори та буряк.

Якщо ви помітили в своєму населеному пункті підозрілих осіб, не будьте байдужими, телефонуйте на лінію «102». Можливо ваш дзвінок допоможе зберегти заощадження чиїмось стареньким родичам.

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