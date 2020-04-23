З переохолодженням дворічну дитину госпіталізували до лікарні

Дворічний малюк потрапив до лікарні з переохолодженням, бо горе-мати безпробудно пиячила.

Жінку теж госпіталізували з алкогольним отруєнням. Тепер поліцейські спільно зі службою у справах дітей клопотатимуть про позбавлення горе-матері прав на дитину.

Інцидент трапився у Козові. До чергової частини місцевого відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу доправлено жінку з дитиною. Дворічне маля – з діагнозом переохолодження, а його мати – з алкогольним отруєнням.

Як з’ясувалося, жінка, 1988 року народження, уродженка Закарпаття, приїхала на Козівщину до співжителя. З собою привезла маленького сина. Але це не стримувало її від постійних пиятик. Зловживала спільно з новим чоловіком, котрий декілька днів тому помер.

За піврічне перебування у Козові на жінку поліцейські уже двічі складали адміністративні протоколи за неналежне виконання материнських прав. Цього разу, окрім адмінвідповідальності за статтею 184 КУпАП, мова йде про вилучення дитини, а в перспективі – позбавлення батьківських прав. Наразі хлопчик перебуває у медичному закладі.