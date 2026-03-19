Майже 238 млн грн доходів і 943 декларації: на Тернопільщині триває деклараційна кампанія

На Тернопільщині станом на 1 березня вже подано 943 декларації громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи. Загальна сума задекларованих доходів становить 237,9 млн гривень.

Найбільші обсяги доходів отримано від:

спадщини та дарування – 105,1 млн грн;

продажу нерухомого чи рухомого майна – 56,5 млн грн;

інвестиційних прибутків – майже 13 млн грн;

доходів від незалежної професійної діяльності – більш як 9,5 млн грн;

доходів від надання майна в оренду – 4,8 млн грн;

іноземних доходів – 3,5 млн гривень.

Нараховані податкові зобов’язання складають 13,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 9,3 млн грн військового збору.

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує громадянам, які зобов’язані задекларувати свої доходи: граничний термін подання декларацій – до 1 травня 2026 року.