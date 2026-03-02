Деякі банкноти перестали бути дійсними з 2 березня: розповідаємо, де можна їх обміняти

З 2 березня деякі банкноти в Україні стали недійсними. Йдеться про купюри 1, 2, 5 та 10 гривень зразка 2003-2007 років.

Ці банкноти перестали бути платіжними засобами, тому їх вилучать з готівкового обігу. Їх уже не можна використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи відтепер не приймають їх для розрахунків за товари, послуги та для інших платіжних операцій.

За інформацією Національного банку, замість банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 грн тепер використовуються монети відповідних номіналів.

Де обміняти старі банкноти

Як розповіли в Нацбанку, громадяни матимуть достатньо часу, щоб обміняти наявні в них купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразка 2003-2007 років. Обміняти їх на обігові монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, можна буде без обмежень та без стягнення плати за такий обмін:

в усіх відділеннях банків України — упродовж року з дати вилучення їх з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках («Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк» ПУМБ) — упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — наразі безстроково.

Такий крок НБУ пояснив тим, що банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень наразі майже не зустрічаються у сфері роздрібної торгівлі, громадяни ними майже не розраховуються. Середній термін їх придатності становить близько 2,5 років. Тобто фактично купюри цих номіналів, які ще залишалися в обігу, є зношеними.

«В обігу вже багато років перебувають обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Тривалість обігу монет становить близько 20 – 25 років. Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам», — наголошується в повідомленні.